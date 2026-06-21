Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας: Συλλυπητήρια για την εκδημία του Μητροπολίτη Ικονίου κυρού Θεολήπτου

Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας την αιφνίδια εκδημία του Μητροπολίτη Ικονίου κυρού Θεολήπτου, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου.

Σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη, διά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και προς τους οικείους και τα πνευματικά τέκνα του εκλιπόντος Αρχιερέως.

Όπως επισημαίνεται, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ικονίου υπηρέτησε επί δεκαετίες την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία με αφοσίωση, εκκλησιαστικό ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην πορεία της Ορθοδοξίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δεσμούς που διατηρούσε με την επαρχία των Καλαβρύτων, καθώς συγγενικό του πρόσωπο κατοικεί στην περιοχή. Η σχέση αυτή τον συνέδεε πνευματικά με τον τόπο, τον οποίο επισκεπτόταν κατά καιρούς, εκδηλώνοντας πάντοτε ενδιαφέρον και αγάπη για τους ανθρώπους του.

Ο Σεβασμιώτατος πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, ο Ιερός Κλήρος, οι Μοναστικές Αδελφότητες και ο ευσεβής λαός της Ιεράς Μητροπόλεως προσεύχονται για την ανάπαυση της ψυχής του μεταστάντος Ιεράρχη και εύχονται ο Κύριος να τον κατατάξει «εν σκηναίς δικαίων».