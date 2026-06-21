Η Μιμή Ντενίση στην Ερυμάνθεια για τη συναυλία «Στης Μνήμης το Φως»

Με βαθύ σεβασμό στην ιστορία και τη συλλογική μνήμη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ερυμάνθου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερυμάνθειας διοργανώνουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 τις εκδηλώσεις μνήμης για τη Μαρτυρική Κοινότητα Ερυμάνθειας, τιμώντας τα τραγικά γεγονότα της 29ης Ιουλίου 1943 που οδήγησαν στην ολοκληρωτική καταστροφή του χωριού.

Κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων αποτελεί η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η μεταλαμπάδευση των διαχρονικών αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της εθνικής ενότητας στις νεότερες γενιές.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 21:00 με την «Πορεία Μνήμης – Λαμπαδηδρομία», η οποία θα ακολουθήσει τη διαδρομή από το Κέντρο Υγείας Ερυμάνθειας έως την πλατεία του χωριού, όπου θα πραγματοποιηθεί η αφή του Βωμού της Μνήμης και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μεγάλη συναυλία μνήμης με τίτλο «Στης Μνήμης το Φως», μια μουσική βραδιά υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, αφιερωμένη στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και στα θύματα της Κατοχής.

Την εκδήλωση θα προλογίσει η καταξιωμένη ηθοποιός και συγγραφέας Μιμή Ντενίση, η οποία με το έργο και τη διαχρονική παρουσία της έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη ιστορικών γεγονότων και προσωπικοτήτων της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Στη σκηνή θα βρεθεί ο διακεκριμένος συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας, με πλούσιο συνθετικό έργο και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες.

Μαζί του η διεθνούς φήμης υψίφωνος Έλενα Κελεσίδη, η οποία έχει εμφανιστεί σε σπουδαίες σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, μεταφέροντας στο κοινό τη δύναμη και τη συγκίνηση του λυρικού τραγουδιού.

Συμμετέχει επίσης ο αγαπημένος ερμηνευτής Κώστας Μαρτάκης, με τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία και τις πολυάριθμες επιτυχίες του, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη μουσική αυτή συνάντηση μνήμης και πολιτισμού.

Ιδιαίτερη είναι η συμβολή του Γιώργου Ντάβλα, καταγόμενου από την Ερυμάνθεια και διακεκριμένου επαγγελματία στον χώρο των δημοσίων σχέσεων, ο οποίος με την αγάπη του για τον τόπο καταγωγής του, την όπερα και το ποιοτικό τραγούδι, ανέλαβε τον συντονισμό της συναυλίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πραγματοποίησή της.

Η συναυλία είναι ανοιχτή για το κοινό και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή συνάντηση, ενώνοντας παρελθόν και παρόν μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Η εκδήλωση «Στης Μνήμης το Φως» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα που έχει φιλοξενήσει ο Δήμος Ερυμάνθου τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας την Ερυμάνθεια σε σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και τη συλλογική συνείδηση.