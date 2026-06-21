Ο Μάγος του Οζ επιβιβάζεται στις Γραμμές Τέχνης!

Ένα ξεχωριστό βιωματικό θεατρικό εργαστήρι για παιδιά έρχεται στον πολυχώρο « Γραμμές ΤέΧνης» στην Πάτρα, προσκαλώντας τους μικρούς μας φίλους σε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30, η ηθοποιός Στέλλα Λένη θα καθοδηγήσει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο του Οζ.

Ακολουθώντας το κίτρινο μονοπάτι, οι συμμετέχοντες ηλικίας από 5 ετών και άνω θα γνωρίσουν τη Ντόροθυ, το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Άνθρωπο και το Λιοντάρι. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τους αυτοσχεδιασμούς, την κίνηση και τις δημιουργικές δράσεις, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τη δύναμη της φιλίας, του θάρρους, της σκέψης και της καρδιάς, ζωντανεύοντας το κλασικό έργο και εκφράζοντας ελεύθερα τα συναισθήματά τους.



Σχετικά με τη Στέλλα Λένη:

Η Στέλλα Λένη είναι ηθοποιός, ιδρυτικό μέλος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΑΒΓΟ ΑΜΚΕ από το 2016, με έντονη δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού. Είναι απόφοιτη Υποκριτικής (ΔΙΕΚ), έχει φοιτήσει σε Ανώτερη Δραματική Σχολή και συνεχίζει την ακαδημαϊκή της πορεία στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διευθύνει σημαντικούς θεσμούς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως το Φεστιβάλ Σύγχρονων Τεχνών για παιδιά και εφήβους, διαθέτοντας πλούσια παιδαγωγική και καλλιτεχνική εμπειρία.



Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 18:30

Χώρος: Γραμμές Τέχνης, Μαιζώνος 271 (έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα), Πάτρα

Ηλικίες: 5+ ετών

Γενική είσοδος: 10€, Ειδική τιμή (αδέλφια και παρέες 2+ ατόμων): 8€ ανά άτομο

Κρατήσεις θέσεων: 6972661333 (Χρύσα Δρίβα) — Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση

Συνδιοργάνωση/Παραγωγή: Cdriva ProdActions & ΑΒΓΟ ΑΜΚΕ