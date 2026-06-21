Ο πλανήτης σε ρυθμό γαλήνης – Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τίμησαν την παγκόσμια ημέρα γιόγκα

Λάτρεις της γιόγκα βγήκαν σε πάρκα, παραλίες και δημόσιους χώρους την Κυριακή (21/6) για να τιμήσουν την παγκόσμια ημέρα γιόγκα.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press αποτυπώνουν ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε ασκήσεις ευεξίας, σε στιγμές ηρεμίας, συγκέντρωσης και συλλογικής ενέργειας.

Η γιορτή, που έχει πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα, αναδεικνύει τη γιόγκα ως κοινή γλώσσα ισορροπίας και αυτοφροντίδας, με τις φωτογραφίες να καταγράφουν από πρωινές πρακτικές σε μεγάλες πόλεις της Ινδίας έως υπαίθριες συνεδρίες σε ασιατικές μητροπόλεις.

Ένα φωτογραφικό ταξίδι που δείχνει πώς η γιόγκα ενώνει διαφορετικές κουλτούρες μέσα από την κίνηση και την αναπνοή.