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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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Ο πλανήτης σε ρυθμό γαλήνης – Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο τίμησαν την παγκόσμια ημέρα γιόγκα

AP Photo/Adam Gray

AP Photo/Adam Gray

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Λάτρεις της γιόγκα βγήκαν σε πάρκα, παραλίες και δημόσιους χώρους την Κυριακή (21/6) για να τιμήσουν την παγκόσμια ημέρα γιόγκα.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press αποτυπώνουν ανθρώπους κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε ασκήσεις ευεξίας, σε στιγμές ηρεμίας, συγκέντρωσης και συλλογικής ενέργειας.

Η γιορτή, που έχει πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα, αναδεικνύει τη γιόγκα ως κοινή γλώσσα ισορροπίας και αυτοφροντίδας, με τις φωτογραφίες να καταγράφουν από πρωινές πρακτικές σε μεγάλες πόλεις της Ινδίας έως υπαίθριες συνεδρίες σε ασιατικές μητροπόλεις.

Ένα φωτογραφικό ταξίδι που δείχνει πώς η γιόγκα ενώνει διαφορετικές κουλτούρες μέσα από την κίνηση και την αναπνοή.

Κασμίρ/AP Photo/Mukhtar Khan

Κασμίρ/AP Photo/Mukhtar Khan

Πακιστάν. AP Photo/K.M. Chaudary

Πακιστάν. AP Photo/K.M. Chaudary

Γιόγκα στη Μιανμάρ. AP Photo/Thein Zaw

Γιόγκα στη Μιανμάρ. AP Photo/Thein Zaw

Γκουβαχάτι της Ινδίας. AP Photo/Anupam Nath

Γκουβαχάτι της Ινδίας. AP Photo/Anupam Nath

Σριναγκάρ του Δελχί. AP Photo/Mukhtar Khan

Σριναγκάρ του Δελχί. AP Photo/Mukhtar Khan

Αχμενταμπάντ της Ινδίας. AP Photo/Ajit Solanki

Αχμενταμπάντ της Ινδίας. AP Photo/Ajit Solanki

πυραμίδες της Γκίζας. AP Photo

πυραμίδες της Γκίζας. AP Photo

Ουάσινγκτον. AP Photo/Mark Schiefelbein

Ουάσινγκτον. AP Photo/Mark Schiefelbein

πηγη ertnews

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