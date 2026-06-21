Αλβανία: Νέες ογκώδεις διαδηλώσεις κατά Ράμα για το τουριστικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ

Χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό παρών χθες, Σάββατο (20/6) στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, από τότε που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες οι κινητοποιήσεις κατά ενός προγραμματισμένου τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από τα τέλη Μαΐου, οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου που συνδέεται με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρετ Κούσνερ, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στην ακτή της βαλκανικής χώρας.

Οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών, ενώ παράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για διαφθορά.

Η αντίθεση στο έργο αυτό έχει εξελιχθεί σε σημείο ανάφλεξης με τους διαδηλωτές να ζητούν πλέον και την παραίτηση του πρωθυπουργού, Εντι Ράμα.

Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αν και δεν ήταν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) ανέφεραν ότι το πλήθος της χθεσινής συγκέντρωσης φαινόταν να είναι το μεγαλύτερο από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Ενισχυμένοι από μεγάλο αριθμό Αλβανών της διασποράς που ταξίδεψαν στη χώρα για τη διαδήλωση, μια λαοθάλασσα διαδηλωτών κυμάτιζε αλβανικές και αμερικανικές σημαίες, οι διαδηλωτές κρατούσαν ακόμα ροζ φλαμίνγκο σε πανό, ενώ κόκκινα μπαλόνια απελευθερώνονταν στον αέρα.

Ορισμένοι διαδηλωτές βρέθηκαν στο κτήριο των γραφείων του Αλβανού πρωθυπουργού προέβαλαν συνθήματα όπως: «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση», «Ακυρώστε το έργο», «Ράμα, φύγε», «Ράμα non grata».

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους έως ότου παραιτηθεί ο Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα έργα που σχεδιάζονται στις αλβανικές ακτές.

«Δεν είμαστε εναντίον της ανάπτυξης της χώρας, είμαστε εναντίον της αλαζονείας και της έλλειψης διαφάνειας που περιβάλλει τα έργα που επηρεάζουν τις ζωές μας», δήλωσε μια διαδηλώτρια, η Άλμα, φοιτήτρια στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Για τη Ντενίσα Κάσα, περιβαλλοντική ακτιβίστρια, οι διαδηλώσεις έχουν ήδη αποφέρει «ορισμένα αποτελέσματα» και πάνω απ’ όλα το μορατόριουμ που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.