Αλβανία: Νέες ογκώδεις διαδηλώσεις κατά Ράμα για το τουριστικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ

Συνεχίζεται η «επανάσταση των Φλαμίνγκο»
Χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό παρών χθες, Σάββατο (20/6) στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, από τότε που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες οι κινητοποιήσεις κατά ενός προγραμματισμένου τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Από τα τέλη Μαΐου, οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου που συνδέεται με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρετ Κούσνερ, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στην ακτή της βαλκανικής χώρας.
Οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών, ενώ παράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για διαφθορά.
Η αντίθεση στο έργο αυτό έχει εξελιχθεί σε σημείο ανάφλεξης με τους διαδηλωτές να ζητούν πλέον και την παραίτηση του πρωθυπουργού, Εντι Ράμα.
Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μολονότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Αν και δεν ήταν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) ανέφεραν ότι το πλήθος της χθεσινής συγκέντρωσης φαινόταν να είναι το μεγαλύτερο από την έναρξη των διαδηλώσεων.
Ενισχυμένοι από μεγάλο αριθμό Αλβανών της διασποράς που ταξίδεψαν στη χώρα για τη διαδήλωση, μια λαοθάλασσα διαδηλωτών κυμάτιζε αλβανικές και αμερικανικές σημαίες, οι διαδηλωτές κρατούσαν ακόμα ροζ φλαμίνγκο σε πανό, ενώ κόκκινα μπαλόνια απελευθερώνονταν στον αέρα.
Ορισμένοι διαδηλωτές βρέθηκαν στο κτήριο των γραφείων του Αλβανού πρωθυπουργού προέβαλαν συνθήματα όπως: «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση», «Ακυρώστε το έργο», «Ράμα, φύγε», «Ράμα non grata».
Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους έως ότου παραιτηθεί ο Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα έργα που σχεδιάζονται στις αλβανικές ακτές.
«Δεν είμαστε εναντίον της ανάπτυξης της χώρας, είμαστε εναντίον της αλαζονείας και της έλλειψης διαφάνειας που περιβάλλει τα έργα που επηρεάζουν τις ζωές μας», δήλωσε μια διαδηλώτρια, η Άλμα, φοιτήτρια στη Σχολή Θετικών Επιστημών.
Για τη Ντενίσα Κάσα, περιβαλλοντική ακτιβίστρια, οι διαδηλώσεις έχουν ήδη αποφέρει «ορισμένα αποτελέσματα» και πάνω απ’ όλα το μορατόριουμ που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Μία αναστολή των εργασιών σε αυτή την περίπτωση θα σήμαινε τη διακοπή όλων των νέων κτηρίων και κατασκευών στις προστατευόμενες περιοχές, ενώ εν τω μεταξύ δεν θα χορηγούνται νέες άδειες για κατασκευαστικά έργα», δήλωσε η Κάσα στο AFP.
«Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό το έργο, αλλά και στον ισχύοντα νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για άλλα έργα σε άλλες περιοχές που αποτελούν προστατευόμενες περιοχές», δήλωσε ο βιολόγος Τζεμάλ Τζέρι στο AFP.
Πριν από τη διαδήλωση της Παρασκευής, η αστυνομία ανέφερε ότι 27 άτομα είχαν κατηγορηθεί για «καθοδήγηση» διαδηλωτών εκτός των εγκεκριμένων οδών κατά τη διάρκεια μιας πορείας που πραγματοποιήθηκε στη πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας και για «πράξεις που υπονομεύουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια».
Αυτό ακολούθησε μια παρόμοια αστυνομική επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν 35 άτομα κατηγορήθηκαν για φερόμενη παρεμπόδιση αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.
Ο Ράμα δηλώνει ότι δεν παραιτείται
Ο Ράμα, ο οποίος παρέμεινε αταλάντευτος καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδηλώσεων, δήλωσε σε συνεδρίαση του κόμματός του νωρίτερα το Σάββατο ότι δεν θα παραιτηθεί.
Ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του Κούσνερ και όχι οι ανησυχίες για το ίδιο το έργο, ήταν αυτή που τροφοδοτούσε τις διαδηλώσεις. «Ο κόσμος δεν ξύπνησε λόγω της τύχης της Νάρτα, αλλά λόγω του ονόματος του Κούσνερ και της σκιάς του Τραμπ», είπε.
Το κύμα των διαδηλώσεων ξεκίνησε όταν εμφανίστηκαν συρματοπλέγματα και μπουλντόζες σε μια ήσυχη παραλία στην παράκτια περιοχή της Σβέρνιτσα, εντός της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα — περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τίρανα.
Οι συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών διαδηλωτών και των ιδιωτικών φρουρών στο χώρο όπου προτείνεται η κατασκευή του ξενοδοχείου προκάλεσαν οργή και συγκέντρωσαν μεγάλα πλήθη σε πορείες μέσα σε λίγες ημέρες. Το θέρετρο που υποστηρίζεται από τον Κούσνερ, μαζί με ένα άλλο έργο ανάπτυξης στο κοντινό νησί Σαζάν, έχουν προγραμματιστεί και τα δύο κοντά σε μια σημαντική περιοχή αναπαραγωγής μεταναστευτικών πτηνών — συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων φλαμίνγκο.
«Το τοπίο της Βιόσα-Νάρτα, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Σβέρνιτσα, αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα της Αλβανίας, και η σημασία του εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ο Όλσι Νίκα, βιολόγος και υδρόβιος οικολόγος.
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