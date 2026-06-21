Ηλεία: Τροχαίο με μια τραυματία μετά από εκτροπή και πρόσκρουση αυτοκινήτου σε δέντρο

Τροχαίο ατύχημα με μια τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην επαρχιακή οδό Πύργου - Κατάκολου στο ύψος των Γρανιτσαίικων στην Ηλεία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε δέντρο και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά η γυναίκα οδηγός του οχήματος. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.