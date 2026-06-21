Ντόναλντ Τραμπ: Αν το Ιράν δεν σταματήσει τους συμμάχους του στον Λίβανο θα χτυπήσουμε πιο σκληρά

Ακόμα μία απειλή – προειδοποίηση προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τη δράση των ένοπλων οργανώσεων και συμμάχων τους που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν αναταραχή στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social σήμερα (21/6/2026), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν πρέπει να βάλει τέλος στις ενέργειες των «ακριβοπληρωμένων πληρεξουσίων του» στον Λίβανο, συνδέοντας τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή με τη συμπεριφορά των φιλοϊρανικών δυνάμεων.

«Η Τεχεράνη πρέπει να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους της στον Λίβανο από το να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ, σε μία ακόμη παρέμβαση που δείχνει ότι η ένταση συνεχίζει να χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί καθώς προειδοποίησε ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιτεθούν στρατιωτικά με ακόμη μεγαλύτερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν.