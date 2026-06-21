Μάρω Κοντού: Γενέθλια για την ηθοποιό που έκλεισε τα 92

Η Μάρω Κοντού έχει γενέθλια και δέχεται ευχές από φίλους και συγγενείς της.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, έκλεισε τα 92 της χρόνια και κοιτάζει μπροστά με την αισιοδοξία που την χαρακτηρίζει. Προσπαθεί να συνέλθει από τον πρόσφατο τραυματισμό της μετά από πτώση, που την οδήγησε σε νοσοκομείο και προκάλεσε ανησυχία στους δικούς της ανθρώπους και όχι μόνο.

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στη Μάρω Κοντού για τα γενέθλιά της, με μια αδημοσίευτη φωτογραφία της από το παρελθόν. Από την εποχή που η μία κινηματογραφική επιτυχία διαδεχόταν την άλλη για την ηθοποιό, στο πλευρό εξαιρετικών συναδέλφων της.

Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο που εικονίζει την ηθοποιό να φορά ένα πολύχρωμο μαντήλι στα μαλλιά, ασορτί με το ρούχο της. Πίσω από το αυτί της έχει ένα κίτρινο λουλούδι, ενώ ένα ακόμη βρίσκεται ανάμεσα στα χείλη της.

«Χρόνια πολλά με υγεία στην υπέροχη Μάρω Κοντού η οποία έχει σήμερα τα γενέθλια της. Με αγάπη από το Studio Κλεισθένης και μια αδημοσίευτη φωτογραφία από τον μετρ του είδους Κλεισθένη», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.