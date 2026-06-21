Γαστούνη: «Φοβήθηκα και έφυγα» είπε η 60χρονη που πάτησε τον υπερήλικα σκύλο

Μια 60χρονη είναι η οδηγός του αυτοκινήτου που πάτησε και σκότωσε τον αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη

Η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση του οδηγού του αυτοκινήτου που καταγράφεται σε σοκαριστικό βίντεο να περνά πάνω από τον ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη.

Πρόκειται για 60χρονη κάτοικο Γαστούνης, η οποία εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία που υποβλήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

«Είδα το σκυλί στη μέση του δρόμου. Σταμάτησα για να μην το πατήσω. Περίμενα για λίγο και πίστευα ότι έφυγε και ξεκίνησα ξανά. Κατάλαβα ότι το πάτησα, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και άλλα δύο άτομα, ένας άνδρας στη θέση του συνοδηγού και ένα παιδί στο πίσω κάθισμα.

Αντιδήμαρχος Γαστούνης Άκης Ντούκας: «Πρόκειται για ένα καταδικαστέο γεγονός»

«Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όμως εγώ ενημερώθηκα την Παρασκευή το απόγευμα, έπειτα από τηλεφωνήματα που δέχθηκα. Εκείνη την ώρα βρισκόμουν σε εκδήλωση του Δήμου. Αποχώρησα αμέσως, ενημέρωσα την Αστυνομία για να καταγραφεί το γεγονός και, αφού εξουσιοδοτήθηκα από τον Δήμαρχο, προχώρησα και σε καταγγελία προκειμένου να βοηθήσω στην εξεύρεση λύσης. Είχε ήδη προηγηθεί καταγγελία από τη φιλοζωική οργάνωση στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού.

Στη συνέχεια υπήρξε συνεργασία με το Α.Τ. Πηνειού και έγιναν ενέργειες για τη συλλογή υλικού από κάμερες ασφαλείας. Από ό,τι γνωρίζω, σήμερα έγινε η ταυτοποίηση της γυναίκας, η οποία είναι κάτοικος Γαστούνης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να κριθεί ολόκληρη η κοινωνία της Γαστούνης από ένα τέτοιο περιστατικό.

Από πληροφορίες που έχω, χωρίς να μπορώ να τις διασταυρώσω, γιατί δεν αποτελώ μέρος της ανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι φοβήθηκε. Σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκα, πίστεψε πως το ζώο είχε βγει από το οπτικό της πεδίο και όταν αντιλήφθηκε το λάθος της πανικοβλήθηκε και έφυγε.

Δεν γνωρίζω αν ζήτησε συγγνώμη, ούτε έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Οι πληροφορίες που λαμβάνω από το Αστυνομικό Τμήμα περιορίζονται μόνο σε όσα αφορούν την ενημέρωση του Δήμου.

Η προσωπική μου θέση είναι ότι πρόκειται για ένα καταδικαστέο γεγονός. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες δεν είναι δικαστές και δεν μπορούν να αποδώσουν ευθύνες. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών. Έγινε σοβαρή δουλειά από τη φιλοζωική, το Α.Τ. Πηνειού και τον Δήμο. Συμμερίζομαι τον θυμό των φιλοζωικών οργανώσεων και των πολιτών, αλλά οφείλουμε να είμαστε όλοι μετρημένοι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.

Παράλληλα, είδαμε να δημοσιοποιούνται φωτογραφίες ανθρώπων που τελικά δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι δύσκολες εποχές και δεν πρέπει να στιγματίζουμε ανθρώπους ή να τους αποδίδουμε ευθύνες χωρίς στοιχεία, ειδικά σε κλειστές κοινωνίες.

Όσον αφορά την επικήρυξη των 3.000 ευρώ, αυτή δεν ήταν πρωτοβουλία του Δήμου Πηνειού αλλά των φιλοζωικών οργανώσεων. Η επικήρυξη είναι ένα λεπτό ζήτημα. Κάποιες φορές βοηθά στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες υποδείξεις και να στοχοποιηθούν άνθρωποι που τελικά δεν έχουν καμία εμπλοκή. Ως αντιδήμαρχος Γαστούνης να συγχαρώ την αστυνομία που ασχολήθηκε και μέσα σε δύο μέρες βρήκε τον ένοχο».

Η 60χρονη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είδε το σκυλί στη μέση του δρόμου και σταμάτησε, προκειμένου να μην το πατήσει.

Όπως φέρεται να ανέφερε, περίμενε για λίγο, πίστεψε ότι το ζώο είχε φύγει και στη συνέχεια ξεκίνησε ξανά.

*με στοιχεια από patrisnews.com