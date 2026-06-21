Παραλίες, λίμνες, ποτάμια: Ποιες χώρες έχουν τα καθαρότερα νερά στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Υψηλές επιδόσεις εξακολουθούν να καταγράφουν οι παραλίες, οι λίμνες και τα ποτάμια της Ευρώπης, με τη συντριπτική πλειονότητα να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του 2025, το 96% των σημείων που παρακολουθήθηκαν πετυχαίνει τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, ενώ μόλις το 1,5% αξιολογήθηκε ως «κακό».

Η εικόνα είναι καλύτερη στις ακτές σε σχέση με τα ποτάμια και τις λίμνες, αναφέρεται στο Euronews. Το 88% των παράκτιων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ ταξινομήθηκε ως «εξαιρετικό», έναντι 78% των εσωτερικών υδάτων.

Η διαφορά αυτή, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, συνδέεται με τα χαρακτηριστικά πολλών υδάτινων σωμάτων της ενδοχώρας, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη. Μικρές λίμνες και ποτάμια χαμηλής ροής είναι πιο ευάλωτα στη ρύπανση, ιδιαίτερα μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή σε περιόδους ξηρασίας το καλοκαίρι.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος υπογραμμίζει ότι η έκθεση σε μολυσμένα νερά μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά προβλήματα, όπως στομαχικές διαταραχές και διάρροια.

Ποιες χώρες έχουν τα καθαρότερα νερά

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Κύπρος, καθώς το 100% των υδάτων κολύμβησης της χώρας χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικής» ποιότητας. Ακολουθεί η χώρα μας, με ποσοστό 97,1%, ενώ στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκονται επίσης η Βουλγαρία (96,9%) και η Αυστρία (96,5%).

Άρτια εικόνα παρουσίασαν και τα παράκτια νερά της Λιθουανίας και της Σλοβενίας, αν και η συνολική τους βαθμολογία επηρεάστηκε από τις χαμηλότερες επιδόσεις τους στα εσωτερικά ύδατα.

Όσον αφορά τις λίμνες και τα ποτάμια, τα καλύτερα αποτελέσματα καταγράφηκαν στην Αυστρία και τη Φινλανδία, όπου περίπου το 95% των σημείων ταξινομήθηκε ως «εξαιρετικό». Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Δανία (94,3%), το Λουξεμβούργο (94,1%) και η Γερμανία (91,5%).

Πού καταγράφονται οι… χειρότερες επιδόσεις

Στον αντίποδα, σε τρεις χώρες της ΕΕ (Εσθονία, Ολλανδία και Γαλλία) ένα ποσοστό της τάξης 3% και άνω των υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίστηκε «κακής» ποιότητας.

Η Αλβανία κατέγραψε τη χαμηλότερη συνολική επίδοση, καθώς μόλις το 16,8% των υδάτων της αξιολογήθηκε ως «εξαιρετικό».

Κάτω από το όριο του 70% βρέθηκαν ακόμη η Εσθονία (56,9%), η Πολωνία (58,7%), η Ουγγαρία (64%) και το Βέλγιο (67,9%).

Τέλος, αν ληφθούν υπόψη μόνο τα εσωτερικά ύδατα, η πιο αδύναμη εικόνα καταγράφηκε στην Ισπανία. Πάνω από το 11% των ποταμών και των λιμνών της ταξινομήθηκε ως «κακό», ενώ μόλις το 53,1% κρίθηκε «εξαιρετικό», το χαμηλότερο ποσοστό στην κατηγορία αυτή. Παρόμοια στοιχεία παρουσίασαν και η Σλοβενία, η Πορτογαλία, η Κροατία.