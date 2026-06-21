Στην Κεφαλονιά ο Μάικλ Τζόρνταν, κάνει διακοπές στο Φισκάρδο με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο

Μία ξεχωριστή παρουσία φιλοξένησε τις τελευταίες ημέρες η Κεφαλονιά, καθώς ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, επισκέφθηκε το Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στο γραφικό χωριό της βόρειας Κεφαλονιάς, το οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Ιονίου. Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, επέλεξαν για το γεύμα τους το γνωστό εστιατόριο της Τασίας, σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρουσία του κορυφαίου πρώην καλαθοσφαιριστή του National Basketball Association στο νησί προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των φίλων του αθλητισμού, ενώ η εφημερίδα δημοσίευσε αποκλειστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψή του.