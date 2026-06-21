Πάτρα: Έπεσε από το κρεβάτι ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι

Το βρέφος φέρει κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι
Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το 7 μηνών βρέφος το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.
Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.
Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε χθες Σάββατο. Το μωρό παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια η οποία διερευνά το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από το κρεβάτι.
Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.
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