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Πάτρα: Έπεσε από το κρεβάτι ισχυρίζεται η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι

Πάτρα: Έπεσε από το κρεβάτι ισχυρίζεται ...

Το βρέφος φέρει κάταγμα στον μηρό και τραύματα στο κεφάλι

Συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το 7 μηνών βρέφος το οποίο φέρει κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Η εισαγωγή του μωρού έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου.

Η εισαγωγή του 7 μηνών βρέφους Ρομά, έγινε χθες Σάββατο. Το μωρό παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφαλεια η οποία διερευνά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα του βρέφους ισχυρίστηκε ότι έπεσε από το κρεβάτι.

Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοποίηση παιδιών Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων
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