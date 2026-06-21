Προχωρά η στελέχωση της ΕΛ.Α.Σ. – Στο προσκήνιο και ο Πατρινός οικονομολόγος Γιώργος Παππάς

Με τα πρώτα οργανωτικά βήματα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να έχουν ήδη προκαλέσει πολιτικό ενδιαφέρον και με τις δημοσκοπικές μετρήσεις που διενεργούνται να καταγράφουν, σύμφωνα με κομματικές πηγές, θετικές πρώτες ενδείξεις, στην οδό Αμαλίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι διεργασίες για την πλήρη ανάπτυξη των κομματικών δομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει τις ανακοινώσεις των τομεαρχών που θα στελεχώσουν τη νέα οργανωτική δομή της ΕΛ.Α.Σ., με στόχο έως την επόμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του κομματικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα συγκροτηθεί η Πολιτική Επιτροπή, η οποία αναμένεται να αριθμεί από 60 έως 75 στελέχη, ενώ θα οριστικοποιηθούν και τα συντονιστικά όργανα ανά εκλογική περιφέρεια.

Όπως αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη νέων προσώπων, διατηρώντας παράλληλα την παρουσία στελεχών με κυβερνητική και επιστημονική εμπειρία. Στο οικονομικό επιτελείο, κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του Γιώργου Χουλιαράκη, ενώ στα ζητήματα της καθημερινής οικονομίας ακούγονται τα ονόματα των Φραγκίσκου Κουτεντάκη και Δημήτρη Λιάκου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο και ο σχεδιασμός για τον τομέα της Ανάπτυξης, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτός από την Ευγενία Φωτονιάτα, σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχει ο Πατρινός οικονομολόγος Γιώργος Παππάς.

Ο Γιώργος Παππάς είναι ορκωτός λογιστής και σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.