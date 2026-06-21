Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Εύβοια: Τα στοιχεία που «δείχνουν» εμπρησμό

Αναζωπυρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η φωτιά στην Κάρυστο στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στην περιοχή της Εύβοιας, προκειμένου να σβήσουν τη νέα φωτιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του evia online το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η μεγάλη φωτιά στου Σαββάτου στην Κάρυστο να προήλθε από εμπρησμό.

Τα στοιχεία που φαίνεται να συνηγορούν στην εκδοχή αυτή είναι:

Το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που φέρνει στην δημοσιότητα το evia online, ακριβώς δίπλα από επαρχιακό δρόμο όπου δύσκολα περνάει κάποιος.

Το γεγονός ότι από το σημείο δεν περνάει καμία παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλη αιτίας ανέφλεξης. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι την έκδοση τελικού πορίσματος.