Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ξεκίνησαν οι κρίσιμες διπλωματικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στην Ελβετία παρουσία των μεσολαβητικών ομάδων του Πακιστάν και του Κατάρ.

Στόχος είναι η επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή .

«Μία τριμερής σύσκεψη με την συμμετοχή του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ σχετικά με τα θέματα μίας συνολικής εκεχειρίας στον Λίβανο και των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων διεξάγεται αυτήν την στιγμή» στην Ελβετία, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο πηγή της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου.

Οι συνομιλίες διεξάγονται στο θέρετρο Μπούργκενστοκ, στην Ελβετία η οποία επιβεβαίωσε πως όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν φτάσει.

«Η αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ, και οι μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ , έφτασαν στο Μπούργκενστοκ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στο X.