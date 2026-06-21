Ημισκούμπρια: Η πρόταση γάμου που αιφνιδίασε στη συναυλία του συγκροτήματος στην Πλατεία Νερού

Χιλιάδες κόσμου αποθέωσαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου, τα Ημισκούμπρια, κατακλύζοντας την Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του «Release Athens 2026», σε μία μοναδική συναυλία του δημοφιλούς χιπ χοπ συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκειά της όμως, μια πρόταση γάμου, αιφνιδίασε τους μουσικούς, με το νεαρό ζευγάρι να μαγνητίζει τα βλέμματα στην αρένα.

Όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ένας άντρας αιφνιδίασε την αγαπημένη του, κάνοντάς της πρόταση γάμου. Αφού της πρόσφερε το δαχτυλίδι, την αγκάλιασε και τη φίλησε, με αρκετούς από τους θεατές να σηκώνουν να κινητά τους για να καταγράψουν τη στιγμή. «Βάλε τι βαρεμένοι τώρα είναι για να της κάνει πρόταση γάμου στα Ημισκούμπρια. Παιδιά να ζήσετε», ακούστηκε από τη σκηνή, ενώ οι θεατές σφύριζαν και χειροκροτούσαν.

Η παρέα του Μυθριδάτη, του Πρύτανη και του Μιτζέλου, βρέθηκε ξανά μαζί στην σκηνή, σε ένα live για τον εορτασμό των 30 χρόνων από το ντεμπούτο τους. Μαζί τους, ανέβηκαν ο Φοίβος Δεληβοριάς, η Ευριδίκη, ο Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου από τους Goin’ Through.

Τα στιγμιότυπα από την πρόταση γάμου, άρχισαν να κάνουν ταχύτατα τον γύρο των social media, με το ζευγάρι να δέχεται αμέτρητες ευχές.