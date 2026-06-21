Σαρώνει την Ευρώπη ο καύσωνας: Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία με 40άρια, «βράζει» Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία

Μάλιστα ο πρωθυπουργός της Γαλλίας απαγόρευσε προληπτικά την κατανάλωση αλκοόλ σήμερα στο ετήσιο φεστιβάλ «Fête de la Musique» εξαιτίας της ακραίας ζέστης

Εξαντλητικός καύσωνας σαρώνει μεγάλο μέρος της Ευρώπης τις τελευταίες μέρες με Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία να «λιώνουν». Κατάσταση που έχει οδηγήσει σε μερική απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ στη Γαλλία, σε προειδοποιήσεις στη Γερμανία και στο κλείσιμο μιας ζώνης οπαδών ποδοσφαίρου στην Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. Η Γαλλία είναι από τις χώρες της Ευρώπης οι οποίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό καύσωνα σήμερα, Κυριακή (21/6/2026), σε 35 από τα 96 διαμερίσματά της, με θερμοκρασίες από 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου (102-104 Φαρενάιτ) να αναμένονται από τα νοτιοδυτικά, μέσω της περιοχής του Παρισιού, έως τη Βουργουνδία, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 41 °C. Μετά από έκτακτη συνεδρίαση, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου απαγόρευσε προληπτικά την κατανάλωση αλκοόλ την Κυριακή στο ετήσιο φεστιβάλ «Fête de la Musique» και σε άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 35 αυτές περιφέρειες. Ωστόσο, οι αρχές του Παρισιού διέταξαν τα πάρκα να παραμείνουν ανοιχτά όλο το 24ωρο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="fr" dir="ltr"> LES GENS DU SUD VONT AVOIR DU MAL À Y CROIRE : la Seine est littéralement prise d’assaut par des milliers de baigneurs en plein Paris. Enfants, adolescents, familles, touristes… l’eau est noire de monde, au point de donner l’impression d’être sur une immense plage en plein… <a href="https://t.co/gf2UeOtTHt">pic.twitter.com/gf2UeOtTHt</a></p>— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) <a href="https://x.com/cpasdeslol_X/status/2068450225534959757?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το παρατεταμένο κύμα ζέστης, το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεκάδες σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, ενώ σε ορισμένες περιοχές ανεστάλη η λειτουργία σχολικών μονάδων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών. Ακόμα στο μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 38 °C. Η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε ότι ο συνδυασμός ζέστης και υγρασίας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές καταιγίδες. Στην Ιταλία οι επισκέπτες έκαναν ουρά κάτω από τον καυτό ήλιο έξω από το Κολοσσαίο στη Ρώμη, καθώς η καλοκαιρινή ζέστη της Ρώμης μετέτρεψε την περιήγηση στα αξιοθέατα σε δοκιμασία αντοχής. Κάποιοι αναζήτησαν δροσιά στους πιο δροσερούς υπόγειους χώρους κάτω από τα μισοκρυμμένα ερείπια του Ναού του Κλαύδιου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A punishing heatwave across Europe prompted emergency meetings in France, nationwide warnings in Germany and strains on tourists and residents in Italy, as temperatures climbed towards record levels <a href="https://t.co/LpLfdYhZnm">https://t.co/LpLfdYhZnm</a> <a href="https://t.co/6iyKg9Xv4Z">pic.twitter.com/6iyKg9Xv4Z</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2068406025120878600?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>