Η Κέρκυρα αγκάλιασε τα «Τάματα» της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου

Ξεχωριστή παρουσίαση του νέου crime μυθιστορήματος της Πατρινής συγγραφέως στο βιβλιοπωλείο Πλους, στον τόπο όπου εκτυλίσσεται η ιστορία του βιβλίου
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κέρκυρα η παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της δημοσιογράφου και διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, «Τάματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο βιβλιοπωλείο Πλους, στην καρδιά της παλιάς πόλης, προσελκύοντας φίλους της λογοτεχνίας και αναγνώστες της συγγραφέως.
Η επιλογή της Κέρκυρας μόνο τυχαία δεν ήταν. Το νησί αποτελεί τον βασικό «πρωταγωνιστή» της νέας αστυνομικής ιστορίας της Πατρινής συγγραφέως, η οποία αξιοποιεί τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου, συνθέτοντας ένα σκοτεινό και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου.
Για το βιβλίο μίλησαν ο πολιτιστικός διαχειριστής και εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας και η συγγραφέας Αγγελική Ζούμπου, ενώ αποσπάσματα από το έργο διάβασε η συνθέτρια και ερμηνεύτρια Ηρώ Λεχουρίτη, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους το ιδιαίτερο κλίμα της αφήγησης.
Στα «Τάματα», η πασχαλινή Κέρκυρα μετατρέπεται σε σκηνικό μυστηρίου, όταν η δολοφονία ενός παιδιού στο Λιστόν φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά, ενοχές και ιστορίες που ζητούν δικαίωση. Το νέο βιβλίο της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον των φίλων της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία της συγγραφέως μετά τη «Μυρωδιά του αχινού» και το «Σσαμπάτ».
Η παρουσίαση στην Κέρκυρα είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς, , τα «Τάματα» επέστρεψαν στον τόπο όπου γεννήθηκε η ιστορία τους, εκεί όπου το φως και οι σκιές του νησιού συνθέτουν το σκηνικό ενός καθηλωτικού crime μυθιστορήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr