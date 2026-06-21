Η Κέρκυρα αγκάλιασε τα «Τάματα» της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική βραδιά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κέρκυρα η παρουσίαση του νέου μυθιστορήματος της δημοσιογράφου και διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, «Τάματα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο βιβλιοπωλείο Πλους, στην καρδιά της παλιάς πόλης, προσελκύοντας φίλους της λογοτεχνίας και αναγνώστες της συγγραφέως.

Η επιλογή της Κέρκυρας μόνο τυχαία δεν ήταν. Το νησί αποτελεί τον βασικό «πρωταγωνιστή» της νέας αστυνομικής ιστορίας της Πατρινής συγγραφέως, η οποία αξιοποιεί τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου, συνθέτοντας ένα σκοτεινό και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου.

Για το βιβλίο μίλησαν ο πολιτιστικός διαχειριστής και εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας και η συγγραφέας Αγγελική Ζούμπου, ενώ αποσπάσματα από το έργο διάβασε η συνθέτρια και ερμηνεύτρια Ηρώ Λεχουρίτη, μεταφέροντας στους παρευρισκόμενους το ιδιαίτερο κλίμα της αφήγησης.