Λάκης Γαβαλάς: Γυμναστική και χορός στα 73 του

Ο Λάκης Γαβαλάς παραμένει σε άψογη φόρμα στα 73 χρόνια της ζωής του.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε στο Instagram, το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο σχεδιαστής μόδας κάνει γυμναστική και φροντίζει να συνδυάσει τις ασκήσεις με χορευτικές κινήσεις. Όπως έχει πει στο παρελθόν, ο χορός ήταν μια από τις μεγάλες του αγάπες. Η άθληση σε γυμναστήριο, έγινε τρόπος ζωής για τον ίδιο, από κάποιο σημείο και μετά.

Στο βίντεο, ο Λάκης Γαβαλάς εμφανίζεται να γυμνάζεται με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, μετατρέποντας την προπόνηση σε ένα μικρό χορευτικό σόου. Με χαμόγελο, ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση, κινείται ρυθμικά, αποδεικνύοντας πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός όταν υπάρχει κέφι για ζωή.

Μάλιστα, ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Μετά γυμναστική ακολουθεί το μάθημα χορού». Το βίντεο δεν άργησε να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και likes, με τους followers του να σχολιάζουν τη ζωντάνια, τη φυσική του κατάσταση αλλά και την αισιοδοξία που εκπέμπει.

Άλλωστε, ο Λάκης Γαβαλάς έχει αποδείξει πολλές φορές ότι αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο, θετική ενέργεια και διάθεση να απολαμβάνει κάθε στιγμή