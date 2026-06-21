Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων μέσα σε ένα χρόνο στην Ελλάδα λόγω του πολέμου της Μέσης Ανατολής

Την επίδραση του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων αποτυπώνει νέα έκθεση του HELLENiQ ENERGY Center for Sustainability and Energy.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στους λογαριασμούς ενέργειας και καυσίμων των καταναλωτών.

Μάλιστα, η Ελλάδα εφάρμοσε τα μέτρα με το υψηλότερο κλάσμα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα, ξεπέρασαν το 0,3%, έναντι 0,2% στη Βουλγαρία και έως 0,05% σε Ιταλία, Ρουμανία και Γερμανία. Σε απόλυτους όρους η Ισπανία ήταν η πιο γενναιόδωρη με 4,75 δισ. ευρώ, με την Ελλάδα να βρίσκεται περίπου στα 0,7 δισ. ευρώ έκτακτων μέτρων.

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών λιανικής στα καύσιμα, ενδεικτική είναι η σύγκριση του Μαΐου 2025 με το φετινό αντίστοιχο μήνα. Στην αμόλυβδη βενζίνη υπήρξε στη χώρα μας μια άνοδος 21%, ως αποτέλεσμα της αύξησης 49% στην τιμή διυλιστηρίου. Αντίστοιχα στο diesel η τιμή στην αντλία ενισχύθηκε 20% και η τιμή διυλιστηρίου 37%.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται η σημασία της φορολογίας ως καθοριστικού παράγοντα που διαμορφώνει τις τιμές καυσίμων. Η χώρα μας, ως γνωστόν, έχει από τους υψηλότερους φόρους αυτού του είδους. Ενώ άλλα κράτη επέλεξαν να τους μειώσουν, η ελληνική κυβέρνηση στράφηκε σε άλλου είδους μέτρα κατά τη διάρκεια της κρίσης αποφεύγοντας να παρέμβει π.χ. στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αποφέρει σημαντικά κρατικά έσοδα.

Πλέον, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, παρατηρείται σημαντική μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η οποία σταδιακά περνάει και στη λιανική. Η αμόλυβδη βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες κοντά στο 1,95 ευρώ/λίτρο και το diesel κοντά στο 1,7 ευρώ με πτωτική τάση.

Ερώτημα αποτελεί, πάντως, το αν και κατά πόσο θα υλοποιηθεί τελικά η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, καθώς σημειώνονται νέοι τριγμοί με αφορμή την κατάσταση στο Λίβανο και τη στάση του Ισραήλ.