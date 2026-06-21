Διαδικτυακή παρενόχληση ανήλικων: Δύο 17χρονοι υπό έρευνα για απειλές και προτροπές αυτοτραυματισμού

Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, που εκβίαζαν μέσω διαδικτύου ανήλικες και τους αποσπούσαν φωτογραφίες και βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές.

Μετά από έρευνα και ανταλλαγή πληροφοριών με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εντοπίστηκαν δύο διαδικτυακοί χρήστες, που ζουν στην Ελλάδα, μόλις 17 ετών μαθητές και οι δύο, οι οποίοι φέρονται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικες κοπέλες, αποσπώντας με πρωταγωνίστριες τις ίδιες πορνογραφικό υλικό. Μάλιστα, παρότρυναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού, χαράζοντας στο σώμα τους ονόματα ή ψευδώνυμα τόσο των λογαριασμών, που χρησιμοποιούσαν όσο και άλλων σημάτων.

Οι δύο 17χρονοι φέρεται να συνδέονται και να ενεργούν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής σαδιστικής ομάδας κακοποίησης, 764, ένα δίκτυο εξτρεμιστών με διεθνή δράση που μέσω διαδικτύου στοχοποιεί ανήλικα παιδιά, τα απειλεί, τα εκφοβίζει με ψυχολογική πίεση, επιδιώκεται ο εξαναγκασμός των θυμάτων για να παραγγείλουν και να αποστείλουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησής τους και παροτρύνονται για πράξεις αυτοτραυματισμού μέχρι και αυτοκτονικές ενέργειες.

Τα στοιχεία των δύο νεαρών έγιναν γνωστά και μετά από παραγγελίες εισαγγελικών αρχών Θεσσαλονίκης και Αθήνας, έγινε εξακρίβωση των κατοικιών τους σε Ηράκλειο Κρήτης και Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στις 18 Ιουνίου έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στα σπίτια τους.

Στο σπίτι του ενός 17χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος με βίντεο με περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών και φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν γυμνές κοπέλες στα όρια ανηλικότητας κοντά στα 17,5 τους χρόνια να προβαίνουν σε πράξεις αυτοτραυματισμού.

Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης βρέθηκε μία κινητή συσκευή, ένα κινητό τηλέφωνο και ένας υπολογιστής, βίντεο ανήλικου ατόμου κάτω των 15 ετών να συμμετέχει και να πρωταγωνιστεί σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίντεο με αυτοτραυματισμό ατόμων.

Με αυτές τις δικογραφίες έχει αρχίσει ήδη η κύρια ανάκριση. Οι δύο συλληφθέντες θα παρουσιαστούν σε ανακριτές από αύριο Δευτέρα, ενώ όλο το υλικό που περισυνελέγη έχει σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια Θεσσαλονίκης και Αθηνών για να εξεταστεί.