Φωτιά απειλεί τα Τρία Λαγγόνια στη Σύρο- Άμεση εκκένωση με μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο σήμερα το μεσημέρι (21/6/2026) και στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Σύρο άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή και δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Τρία Λαγγόνια.

Για την προστασία των κατοίκων στάλθηκε μήνυμα του 112 που λέει «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγγόνια απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την πορεία της φωτιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Δεν απειλούνται ακόμα κατοικίες.