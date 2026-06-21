Κορωπί: Παιδί πήγαινε ανάποδα με ποδήλατο και το χτύπησε αυτοκίνητο

Από τύχη γλίτωσαν τρία παιδιά που οδηγούσαν τα ποδήλατα τους στην οδό Παύλου Μελά στο Κορωπί, αφού όταν πήγαν να περάσουν διασταύρωση, το ένα έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά που κινούνταν ανάποδα στον δρόμο την περασμένη Παρασκευή (19/6/2026) γύρω στις 6 το απόγευμα, φτάνοντας στην διασταύρωση με την οδό Γεωργά στο Κορωπί, δεν σταμάτησαν να ελέγξουν αν περνούσε κάποιο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα έκανε κανονικά την πορεία της όταν ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητο. Η ρόδα του ποδηλάτου ακούμπησε το αυτοκίνητο και το παιδί έπεσε κάτω.

Η γυναίκα σταμάτησε αμέσως και κατέβηκε από το όχημα, ενώ βγήκαν έξω και άλλοι άνθρωποι. Το παιδί είχε τρομάξει πολύ και έκλαιγε. Τα παιδιά, είχαν μόνο μερικές γρατζουνιές, γδαρσίματα και κοκκινίλες, ανέβηκαν ξανά στα ποδήλατά τους και έφυγαν.

Ευτυχώς, ο μικρός ποδηλάτης στάθηκε τυχερός, καθώς γλίτωσε μόνο με μερικές μώλωπες και ελαφρά τραύματα.