Καλάβρυτα: Άγριος καβγάς ανήλικων σε δομή φιλοξενίας- Εργαζόμενος τραυματίστηκε προσπαθώντας να αποτρέψει τη συμπλοκή

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανήλικων ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, 21 Ιουνίου 2026, σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ανήλικων και τον τραυματισμό εργαζόμενου της δομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.com, η συμπλοκή ξεκίνησε από έντονη λογομαχία μεταξύ πέντε ανήλικων. Τρεις από αυτούς φέρονται να επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε δύο συνομηλίκους τους. Εργαζόμενος της δομής που έσπευσε να παρέμβει και να χωρίσει τους ανήλικους τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τους τρεις ανήλικους που φέρονται να ξεκίνησαν τη συμπλοκή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για άσκηση βίας και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο φερόμενης κατοχής μαχαιριού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, λαμβάνοντας προθεσμία έως την Τρίτη για να απολογηθούν. Έως τότε θα παραμένουν υπό κράτηση.