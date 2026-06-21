Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και πάλι προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έριξε τη… βόμβα της μεγάλης επιστροφής, με ανάρτηση αγκαλιά με τον Σέρβο τεχνικό στο instagram.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποσπάσει ξανά την υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο κορυφαίος προπονητής της Euroleague ετοιμάζεται για μία δεύτερη “εποχή” στην ομάδα που έφερε 5 φορές στην κορυφή της Ευρώπης.

Το γεγονός ανακοίνωσε ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος και ανέβασε μία φωτογραφία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο και έγραψε: “Η ιστορία συνεχίζεται”.