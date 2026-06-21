Ηράκλειο: Νεκρή στο Αστυνομικό Μέγαρο η 34χρονη που εγκατέλειψε το νεογέννητό της στα σκουπίδια

Τραγικό τέλος έλαβε σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, η υπόθεση της 34χρονης γυναίκας που είχε εγκαταλείψει το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο σκουπιδιών στο Ηράκλειο, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεσή της.

Πώς εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η 34χρονη είχε κοιμηθεί κανονικά το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να εκδηλώσει κανένα πρόβλημα υγείας. Το πρωί της Κυριακής, όταν αστυνομικοί προσπάθησαν να την αφυπνίσουν, διαπίστωσαν ότι ήταν ήδη νεκρή. Ο θάνατός της αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως αιφνίδιος, ενώ η σορός της αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Η μεταγωγή και οι καταγγελίες

Η 34χρονη είχε μεταχθεί στο Ηράκλειο εν όψει της επικείμενης δίκης της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Γιώργο Καρούτσο, η γυναίκα είχε διαγνωσμένο δείκτη νοημοσύνης 48-50 και έπασχε από σχιζοφρένεια. Για τον λόγο αυτό, είχε υποβληθεί αίτημα να κρατηθεί στο Ψυχιατρείο των φυλακών της Θήβας και όχι σε τυπικό σωφρονιστικό κατάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο δικηγόρο, η μεταγωγή της σε τυπικές φυλακές είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση της υγείας της.

Οι έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της βρίσκονται σε εξέλιξη.