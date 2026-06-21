Δολοφονία Σταυρούλας: «Μου μίλησε απαξιωτικά»- Τι ισχυρίζεται ο 43χρονος

Με τον πιο τραγικό τρόπο έκλεισε σήμερα, 21 Ιουνίου 2026, η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης από τα Χανιά.

Ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της, που τελούσε ήδη υπό κράτηση, ομολόγησε τη δολοφονία της μετά από εντατικές ανακριτικές πιέσεις, υποδεικνύοντας ο ίδιος το σημείο ταφής.

Τι φέρεται να είπε

Ο 43χρονος ισχυρίζεται ότι δεν είχε προμελετήσει την πράξη, αλλά προχώρησε σε αυτήν κατά τη διάρκεια καυγά για το μίσθιο ακίνητο. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 45χρονη του μίλησε απαξιωτικά για την κατάσταση του σπιτιού, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει με βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι και να την μαχαιρώσει δύο φορές στην αριστερή πλευρά του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Αφού τύλιξε τη σορό με σακούλες, τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του και να την έθαψε σε αγροτεμάχιο που του ανήκε, πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι. Στη συνέχεια φέρεται να επέστρεψε στην οικία, προσπαθώντας να εξαλείψει τα αποδεικτικά στοιχεία: καθάρισε το πάτωμα και κατέστρεψε τις κάμερες ασφαλείας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εντόπισαν από την πρώτη στιγμή κηλίδες αίματος σε πολλαπλά σημεία της οικίας, καθώς και στο εσωτερικό του οχήματός του.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Στο σημείο ταφής μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε τραύμα στο κεφάλι και στον θώρακα της σορού. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένονται και θα διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Τα κίνητρα υπό αμφισβήτηση

Ο 43χρονος εμμένει στον ισχυρισμό ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής, λόγω του απαξιωτικού τρόπου ομιλίας της 45χρονης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές δεν φαίνεται να υιοθετούν το σενάριο αυτό ως πλήρως πειστικό, καθώς δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο διαφορετικών κινήτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ του Σαββάτου οι αρχές κάλεσαν σε κατάθεση και τη σύζυγο του 43χρονου, γεγονός που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να λειτούργησε ως πρόσθετη ψυχολογική πίεση.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα τη Δευτέρα, αντιμέτωπος πλέον με κατηγορία ανθρωποκτονίας.