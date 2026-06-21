Τη βρήκαν- 60χρονη η οδηγός που σκότωσε τη Σίσσυ στη Γαστούνη, ισχυρίζεται ότι δεν την είδε

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού ταυτοποίησαν τη φερόμενη ως υπαίτια του περιστατικού που συγκλόνισε τη χώρα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής.

Τι δείχνει το βίντεο

Το βίντεο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας κανονικά την πορεία του. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00, με θύμα τη Σίσσυ, την ηλικιωμένη σκυλίτσα που φρόντιζαν οι κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και χρόνια.

Η κατάθεση και η δικογραφία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατέθεσε ότι δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του ζώου, υποθέτοντας ότι είχε απομακρυνθεί. Σε βάρος της φέρεται να σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου, την οποία οι αστυνομικοί συμπληρώνουν προκειμένου να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια εισαγγελία για την άσκηση των ανάλογων ποινικών διώξεων.