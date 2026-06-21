Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στον Α΄ Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών και την 6η ΕΜΑΚ- ΦΩΤΟ

Τον Α΄ Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών και την 6η ΕΜΑΚ επισκέφθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου ο Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Σκιαδαρέσης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στη Δυτική Ελλάδα, μετά τις πληροφορίες και τις ανακοινώσεις που κάνουν λόγο για σχεδιαζόμενη αποψίλωση κρίσιμων δομών και ενόψει της σχετικής ερώτησης που θα καταθέσει στην 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη.

Τον κ. Σκιαδαρέση συνόδευσαν ο Γραμματέας της Παράταξης, Θανάσης Πυρρής και ο Βασίλης Φερτάκης, πυροσβέστης, συνδικαλιστής του Σώματος και μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Στον Α΄ Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών, ο κ. Σκιαδαρέσης είχε αναλυτική ενημέρωση από τον Διοικητή, κ. Γιώργο Κολοκοτσά, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε την 6η ΕΜΑΚ, όπου ενημερώθηκε από τον Διοικητή της Μονάδας, κ. Θεόδωρο Φιλιππόπουλο. Οι επαφές ολοκληρώθηκαν με συνάντηση με τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων (Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης), με έδρα την Πάτρα, κ. Κωνσταντίνο Γόντικα.

Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεων, ο Επικεφαλής της «Νέας Δυτικής Ελλάδας» δήλωσε: «Η Δυτική Ελλάδα είναι μία περιοχή με ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα, με μεγάλες δασικές εκτάσεις, ορεινούς όγκους, εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο και αυξημένες απαιτήσεις πολιτικής προστασίας. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας φαίνεται να σχεδιάζουν την αποδυνάμωση και την αποψίλωση κρίσιμων πυροσβεστικών υπηρεσιών της περιοχής.

Οι άνθρωποι που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Και δυστυχώς, το συμπέρασμα που αποκομίσαμε από όλες τις συναντήσεις μας συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη: ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ.

Απογοήτευση για την έλλειψη ουσιαστικής ενίσχυσης. Απογοήτευση για τους σχεδιασμούς που συρρικνώνουν επιχειρησιακές δυνατότητες. Απογοήτευση γιατί, αντί να θωρακίζεται μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες, προωθούνται επιλογές που δημιουργούν εύλογη ανησυχία για την επόμενη ημέρα.

Ως “Νέα Δυτική Ελλάδα”, δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε αμέτοχοι την υποβάθμιση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το θέμα θα τεθεί μετ’ επιτάσεως στην επικείμενη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και καλούμε την Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη να πάρει σαφή θέση απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με λογικές περικοπών και αποδυνάμωσης. Η Δυτική Ελλάδα απαιτεί ενίσχυση και όχι εγκατάλειψη».