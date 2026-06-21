Ο Δήμος Πατρέων απαντά για την προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη

Με ανακοίνωσή της, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων απαντά στο δελτίο τύπου της ΑΜΚΕ «Καλλιτεχνική Διάδραση», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί παράλειψης αναφοράς στους συνδιοργανωτές και οικειοποίησης κειμένου.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη θα πραγματοποιηθεί κανονικά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 21:00 στο αίθριο του Δημαρχείου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Αντιδημαρχία, αναφέρει: "Δημοσιεύεται σήμερα στα τοπικά ΜΜΕ δελτίο τύπου – επιστολή της οποίας αποστολέας φέρεται να είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Καλλιτεχνική Διάδραση» που δηλώνει ότι αποχωρεί από την συνδιοργάνωση προβολής της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη, που θα προβληθεί αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 9 το απόγευμα, στο αίθριο του Δημαρχείου (Μαιζώνος 19).

Προς αποκατάσταση της αλήθειας παραθέτουμε τα εξής:

1. Ο Δήμος Πατρέων και συγκεκριμένα η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ήταν σε πλήρη επικοινωνία με τον ιδρυτή και διαχειριστή της ΑΜΚΕ «Καλλιτεχνική Διάδραση» κ. Ιωάννη Καραμπίτσο, για την προβολή της ταινίας.

2. Στην αφίσα της εκδήλωσης υπάρχει το όνομα της ΑΜΚΕ ως συνδιοργανωτή.

3. Το όνομα του περιοδικού «Camera Stylo» δεν το ανέφερε ποτέ ο κ. Καραμπίτσος για να καταχωρηθεί ως συνδιοργανωτής. Ο ίδιος δε, δεν επικοινώνησε ποτέ με την Αντιδημαρχία για να καταθέσει την οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να είχε.

4. Όλα όσα αφορούν στην γραπτή επικοινωνία με την ΑΜΚΕ υπάρχουν στα e-mails των αρμόδιων υπαλλήλων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

5. Η προβολή της ταινίας θα γίνει κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο αίθριο του Δημαρχείου.

6. Ο κ. Καραμπίτσος και οι συνεργάτες του είναι ευπρόσδεκτοι, εφόσον το επιθυμούν, να παραστούν στην προβολή.