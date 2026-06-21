Ατύχημα- ντόμινο στην Πάτρα: Σύγκρουση ΙΧ παρέσυρε τρία σταθμευμένα οχήματα και εκτίναξε μοτοσικλέτα στο πεζοδρόμιο

Ένας ελαφρά τραυματίας και εκτεταμένες ζημιές
Τρία σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν, μια μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και κομμάτια αυτοκινήτων σκόρπισαν στον δρόμο.
Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι περαστικοί λίγο πριν από τις 13:00 της Κυριακής στη διασταύρωση των οδών Ιεροθέου και Κορίνθου στην Πάτρα, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο όχημα κινούνταν επί της οδού Ιεροθέου, ενώ το δεύτερο εκινείτο επί της οδού Κορίνθου με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης. Μετά τη σύγκρουση, το δεύτερο ΙΧ φέρεται να έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και σταθμευμένη μοτοσικλέτα, την οποία εκτίναξε στο πεζοδρόμιο. Το σταθμευμένο αυτοκίνητο με τη σειρά του μετακινήθηκε και προσέκρουσε σε τρίτο παρκαρισμένο όχημα. Κομμάτια από τα εμπλεκόμενα οχήματα αποκολλήθηκαν και βρέθηκαν στο πεζοδρόμιο.
Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν επί της οδού Κορίνθου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δικυκλιστής του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Η Αστυνομία μετέβη επίσης στο σημείο και διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.
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