«Αστήρ» Πάτρας: Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο επιστρέφει ως «Mercure Patras Astir»- ΦΩΤΟ από τους εσωτερικούς χώρους

Αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία ενός από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της Πάτρας. Το «Αστήρ», πλήρως ανακαινισμένο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τους επισκέπτες του μέσα στο καλοκαίρι του 2026, με νέα ταυτότητα και διεθνή «υπογραφή».

Η ξενοδοχειακή μονάδα θα λειτουργεί πλέον ως «Mercure Patras Astir», εντασσόμενη στο δίκτυο του γαλλικού ομίλου «Mercure Hotels», που ανήκει στον διεθνή κολοσσό φιλοξενίας «Accor». Το «Mercure Patras Astir» θα λειτουργεί ως μονάδα τεσσάρων αστέρων.

Στη διαχείριση του ξενοδοχείου παραμένει ο Ηλίας Μεντζελόπουλος, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την εμπειρία που χαρακτήριζε το «Αστήρ» για χρόνια.

Στη ιστοσελίδα της, η «Accor», αναφέρει: "Ένα landmark ξενοδοχείο στο παραλιακό μέτωπο στο κέντρο της Πάτρας, κοντά στην εμπορική περιοχή, σε εστιατόρια και στο λιμάνι. Σχεδιασμένο για επαγγελματικές και leisure διαμονές, το ξενοδοχείο συνδυάζει σύγχρονη άνεση με εσωτερικούς χώρους εμπνευσμένους από τη μεσογειακή αισθητική, θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση στα πολιτιστικά και εμπορικά αξιοθέατα της πόλης. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν σύγχρονα δωμάτια και σουίτες, γαστρονομία και πισίνα στην ταράτσα, χώρους ευεξίας, καθώς και αίθουσες συνεδριάσεων με θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, ιδανικές για συνέδρια και κοινωνικές εκδηλώσεις.

«Καλωσορίσατε στην Πάτρα, εκεί όπου η θάλασσα, ο πολιτισμός και η σύγχρονη φιλοξενία συναντώνται στο παραλιακό μέτωπο. Είτε επισκέπτεστε την πόλη για επαγγελματικούς λόγους, για αναψυχή ή για κάποια κοινωνική εκδήλωση, το Mercure Patras Astir σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τη ζωντανή ενέργεια και τη διακριτική γοητεία της Δυτικής Ελλάδας»".

ΦΩΤΟ από την ιστοσελίδα της «Accor»