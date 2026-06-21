Πάτρα: Τέσσερις κοινότητες, τέσσερα προβλήματα- Τι ζητούν από τον Δήμο

Σοβαρά προβλήματα υποδομής ταλαιπωρούν τις ορεινές κοινότητες της δημοτικής ενότητας Μεσσάτιδας.

Έλλειψη αποχετευτικού δικτύου, δρόμοι που μετατρέπονται σε «λίμνες» με την πρώτη βροχή, παιδικές χαρές που απουσιάζουν και κοινόχρηστοι χώροι που χρειάζονται άμεση ανάπλαση, συνθέτουν μια εικόνα που απαιτεί επειγόντως την παρέμβαση του Δήμου.

Στην εφημερίδα "Νεολόγος των Πατρών" μίλησαν οι προέδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι περιέγραψαν τόσο τα όσα έχουν γίνει όσο και τις εκκρεμότητες που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Θέα: Χωρίς αποχετευτικό

Στη Θέα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της κεντρικής οδού που συνδέει την κοινότητα με την Οβρυά, καθώς και η ανακαίνιση του κοινοτικού γραφείου και του ιατρείου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η πλήρης απουσία αποχετευτικού δικτύου, που αφορά όχι μόνο την έδρα αλλά και τους οικισμούς Λυγιές και Παυλόκαστρο. Εκκρεμεί επίσης η κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Βότση, σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιώργο Αθανασόπουλο.

Πετρωτό: Δρόμοι που γίνονται «λίμνες»

Στο Πετρωτό, που περιλαμβάνει τους οικισμούς Παλιά Βαλαντούνα, Μαυρομανδήλα και Αγία Παρασκευή, τα προβλήματα εστιάζονται στην έλλειψη αποχετευτικού δικτύου και σύνδεσης με τον Βιολογικό Καθαρισμό, καθώς και στην κακή κατάσταση των αγροτικών δρόμων. Φέτος, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε «λίμνες», με τον πρόεδρο Ανδρέα Δούβρη να επισημαίνει την αδυναμία άμεσης αποκατάστασης λόγω έλλειψης μηχανημάτων και προσωπικού από τον Δήμο.

Σαραβάλι: Χωρίς παιδικές χαρές

Στο ημιορεινό Σαραβάλι, χτισμένο στους πρόποδες του Ομπλού, η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει βελτιωθεί αισθητά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλήρη επισκευή της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Σπυρίδωνα Κασπίρη, η κοινότητα στερείται παντελώς παιδικών χαρών, αναγκάζοντας τους γονείς να μετακινούνται στα Δεμένικα. Εκκρεμούν επίσης η ανάπλαση της πλατείας Κεφαλόβρυσου, που αντιμετωπίζει πρόβλημα με λιμνάζοντα νερά, και η αξιοποίηση της πλατείας Κάστρου, δίπλα στα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου, που θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης για την περιοχή.

Καλλιθέα: Δρόμοι χωρίς συντήρηση

Η Καλλιθέα, που αποτελείται από δύο οικισμούς και διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής, έχει το πλεονέκτημα της ύπαρξης αποχετευτικού δικτύου. Το κυριότερο πρόβλημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιάννη Μπακαλάρο, εντοπίζεται στην κατάσταση των δρόμων και στις καθυστερήσεις συντήρησής τους, καθώς συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμα μηχανήματα. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για ορθολογική διαχείριση του νερού, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις τους καλοκαιρινούς μήνες.