Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Άμεση ανάγκη για ειδική νομοθετική ρύθμιση των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή 10 ακόμα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταφέροντας το κοινό αίτημα των Προέδρων των Επιμελητηρίων Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Ευβοίας για τη θεσμοθέτηση ειδικής ρύθμισης σχετικά με τις οφειλές που προέκυψαν από την κατάπτωση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε πυρόπληκτα δάνεια.

Στην κοινή επιστολή τους, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες και εγγυητές δεν βρέθηκαν σε κατάσταση οφειλής λόγω φορολογικής παραβατικότητας ή στρατηγικής αθέτησης υποχρεώσεων, αλλά επειδή συμμετείχαν σε προγράμματα κρατικής στήριξης που θεσπίστηκαν μετά από φυσικές καταστροφές, με σκοπό την αποκατάσταση των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών που επλήγησαν.

Όπως τονίζουν, σήμερα χιλιάδες πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις «αντιμετωπίζονται ως κοινοί οφειλέτες του Δημοσίου», επιβαρυμένοι με τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, χωρίς να διαθέτουν ρεαλιστική δυνατότητα οριστικής τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους.

Με την Αναφορά ζητείται η ένταξη ειδικής διάταξης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, η οποία θα προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Αναγνώριση της ιδιαίτερης φύσης των συγκεκριμένων οφειλών.

Δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.

Σημαντική μείωση ή διαγραφή τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων.

Πρόβλεψη μειωμένου ή μηδενικού επιτοκίου.

Συμπερίληψη δανειοληπτών, συνοφειλετών και εγγυητών.

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Δυνατότητα μερικής διαγραφής βασικής οφειλής και δίκαιου επιμερισμού της μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων.

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και οι συνυπογράφοντες Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα των πυρόπληκτων δανείων παραμένει εδώ και πολλά χρόνια μια σοβαρή εκκρεμότητα που επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες και την επιχειρηματικότητα των πληγεισών περιοχών: "Η Πολιτεία οφείλει να δώσει μια δίκαιη, βιώσιμη και οριστική λύση, η οποία θα επιτρέψει σε χιλιάδες συμπολίτες μας να απαλλαγούν από ένα χρόνιο βάρος και να επανενταχθούν πλήρως στην οικονομική και κοινωνική ζωή".