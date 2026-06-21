Πάτρα: Επιθέσεις σε 4 νυχτερινά καταστήματα- Ένας τραυματίας

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε νυχτερινά κέντρα της Πάτρας, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε υπαλλήλους, ιδιοκτήτες και παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα αριθμούσε από 10 έως 15 άτομα και έδρασε σε τέσσερα συνολικά καταστήματα, ξεκινώντας από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και καταλήγοντας στην περιοχή του Ρίου.

Τι περιγράφουν οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ομάδα δεν περιορίστηκε στον εκφοβισμό, αλλά προχώρησε σε σωματική επίθεση εναντίον ατόμων χωρίς εμφανή πρόκληση. Ορισμένα από τα μέλη της περιγράφονται ως άτομα με γνώσεις πολεμικών τεχνών. Αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν ένας τραυματίας, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διακρίβωση των κινήτρων που οδήγησαν στα επεισόδια, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία στον χώρο της διασκέδασης και της εστίασης της πόλης. Τα κίνητρα της ομάδας παραμένουν αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει αστυνομικής έρευνας.