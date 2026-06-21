Grand Hotel: H Κυβέλη δίνει τέλος στη ζωή της

Με άκρως δραματικό τρόπο ολοκληρώνεται η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», διότι στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο φινάλε «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, ο Ρήγας συλλαμβάνεται και η Κυβέλη δίνει τέλος στη ζωή της.

Η Αλίκη και ο Πέτρος κάνουν όνειρα για τη νέα τους ζωή και σχεδιάζουν ευτυχισμένοι το ταξίδι του μέλιτος. Παρόλο που το ζευγάρι ανυπομονεί γι’ αυτή τη στιγμή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και ανατρέπουν τα σχέδιά τους. Όλα ξεκινούν όταν τα ενοχοποιητικά στοιχεία που έχει στα χέρια του ο Χρόνης εναντίον του Ρήγα δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Κάθε λεπτό που περνάει είναι κρίσιμο και, φοβούμενοι ότι ο αδίστακτος άντρας θα το σκάσει, ο Άρης με τον Πέτρο ξεκινούν μια στενή, 24ωρη παρακολούθηση.

Παράλληλα, η Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Συνειδητοποιεί πως δεν έχει τη δύναμη να το σκάσει ξανά μαζί του. Η ζωή που ονειρεύτηκε κοντά του μοιάζει πλέον να χάνεται, καθώς ο φόβος, τα ψέματα και οι συνέπειες των πράξεών του απειλούν να τους διαλύσουν οριστικά. Λίγες ώρες αργότερα οι Αρχές περνούν χειροπέδες στον Ρήγα. Αυτή τη φορά η θέση του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Προκειμένου όμως να σώσει το τομάρι του, αποφασίζει να παίξει το τελευταίο του χαρτί, προδίδοντας όμως την Κυβέλη, αφού καταθέτει στον Χρόνη πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία της βαρόνης.

Μάλιστα, υποδεικνύει ως δολοφόνο τη Σοφία, αδιαφορώντας για το πόσο θα πληγωθεί η αγαπημένη του, αφού το μοναδικό πράγμα που θέλει είναι να αφεθεί ελεύθερος. Στο μεταξύ, η Κυβέλη, έχοντας πλήρη άγνοια για την προδοσία του Ρήγα απέναντι στην ίδια και την κόρη της, κινεί γη και ουρανό για να του βρει δικηγόρο, αλλά βρίσκει παντού κλειστές πόρτες.