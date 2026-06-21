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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23-6-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΤΩΝ 94)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/6/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Διονύσιος & Μαρία Διονυσοπούλου Ελισάβετ Διονυσοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: Νικόλαος, Χριστίνα, Δανάη - Διονυσία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
Βασιλική (χήρα) Αλεξ. Δημητροπούλου, Μαρία (χήρα) Αθαν. Καραχάλιου, Μυρσίνη (χήρα) Παν. Διονυσοπούλου Αντιγόνη (χήρα) Στυλ. Μαρκάκη, Μιχάηλ & Ελένη Διονυσοπούλου, Νίκη (χήρα) Παυλ. Σοφιανοπούλου, Σωτηρία (χήρα) Γεωρ. Τσαμπικούνη, Αναστασία (χήρα) Νικ. Ευθυμίου
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΧΡΗΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ   92
Κηδεύουμε   την Δευτέρα   22-6-2026  & ώρα 11 π. μ.  από τον  Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Η  ΑΔΕΛΦΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ( χήρα ) ΗΛΙΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΑ

Ετών 82

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ζαρουχλεΐκων.

Τα παιδιά της: Διονυσία και Μανώλης

Ο αδελφός: Ιωάννης Γιαννακόπουλος

 *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 / 6 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ.) ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
 ΕΤΩΝ   95

Κηδεύουμε την  Τρίτη  23-6-2026  & ώρα 12  μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου  Μηνά Β΄ Δημοτικό  Νεκροταφείο Λεύκας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ,ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ, 

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ       ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

 ΕΤΩΝ    80

Κηδεύουμε  την Τρίτη  23-6-2026 & ώρα 10.30 π. μ.  από το  Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ  Α. ΤΣΙΡΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ  ΔΙΚΑΣΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ  23 – 6 – 2026    ΚΑΙ  ΩΡΑ  11.00 Π.Μ.ΑΠΟ  ΤΟΝ   ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  &  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  –  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ  &  ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ  

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ , ΜΑΡΙΑ , ΠΑΝΩΡΑΙΑ,ΠΑΝΩΡΑΙΑ , ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΛΗ  &  ΣΤΑΜΑΤΗΣ  ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ  &  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΤΣΙΡΑΚΗ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
 
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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κηδείες
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