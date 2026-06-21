Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΤΩΝ 94)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/6/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Διονύσιος & Μαρία Διονυσοπούλου Ελισάβετ Διονυσοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: Νικόλαος, Χριστίνα, Δανάη - Διονυσία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:
Βασιλική (χήρα) Αλεξ. Δημητροπούλου, Μαρία (χήρα) Αθαν. Καραχάλιου, Μυρσίνη (χήρα) Παν. Διονυσοπούλου Αντιγόνη (χήρα) Στυλ. Μαρκάκη, Μιχάηλ & Ελένη Διονυσοπούλου, Νίκη (χήρα) Παυλ. Σοφιανοπούλου, Σωτηρία (χήρα) Γεωρ. Τσαμπικούνη, Αναστασία (χήρα) Νικ. Ευθυμίου
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΧΡΗΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ( χήρα ) ΗΛΙΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΑ
Ετών 82
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ζαρουχλεΐκων.
Τα παιδιά της: Διονυσία και Μανώλης
Ο αδελφός: Ιωάννης Γιαννακόπουλος
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 / 6 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ.) ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΠΑΝΤ. ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ,ΕΛΕΝΗ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ,
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-6-2026 & ώρα 10.30 π. μ. από το Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ Α. ΤΣΙΡΑΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΙΚΑΣΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 – 6 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΡΑΤΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ , ΜΑΡΙΑ , ΠΑΝΩΡΑΙΑ,ΠΑΝΩΡΑΙΑ , ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΛΗ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΡΑΚΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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