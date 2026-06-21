Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΝ. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟ

(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΕΤΩΝ 94)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/6/2026 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Διονύσιος & Μαρία Διονυσοπούλου Ελισάβετ Διονυσοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: Νικόλαος, Χριστίνα, Δανάη - Διονυσία ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ:

Βασιλική (χήρα) Αλεξ. Δημητροπούλου, Μαρία (χήρα) Αθαν. Καραχάλιου, Μυρσίνη (χήρα) Παν. Διονυσοπούλου Αντιγόνη (χήρα) Στυλ. Μαρκάκη, Μιχάηλ & Ελένη Διονυσοπούλου, Νίκη (χήρα) Παυλ. Σοφιανοπούλου, Σωτηρία (χήρα) Γεωρ. Τσαμπικούνη, Αναστασία (χήρα) Νικ. Ευθυμίου

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: [email protected]

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ( χήρα ) ΧΡΗΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Δευτέρα 22-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ( χήρα ) ΗΛΙΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΝΙΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας,

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΑ

Ετών 82

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ζαρουχλεΐκων.

Τα παιδιά της: Διονυσία και Μανώλης

Ο αδελφός: Ιωάννης Γιαννακόπουλος

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΓ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 82)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 / 6 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ.) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΑΝΤΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ.) ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

----------------------------------