Το δημαρχείο της Πάτρας με κόσμο και μουσικές από musical - ΦΩΤΟ

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησαν οι φίλοι της μουσικής που βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου στο προαύλιο του νέου δημαρχείου, όπου στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για την Ευρωπαϊκή γιορτή Μουσικής, ακούστηκαν μελωδίες από μιούζικαλ που έχουν παρουσιαστεί ως κινηματογραφικές ταινίες ή θεατρικά έργα σ' όλο τον κόσμο.

Πρωταγωνιστές της βραδιάς ήταν τα μέλη της παιδικής χορωδίας, του φωνητικού συνόλου σολφέζ Kodaly, της χορωδίας δωματίου, της σύγχρονης ορχήστρας και της τάξης τζαζ κρουστών του Δημοτικού Ωδείου, τα οποία ερμήνευσαν διαχρονικά μουσικά αριστουργήματα .

Τη συναυλία προλόγισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Πατρών Ανδρέας Ζαφειρόπουλος. Παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής. Το παρών έδωσαν δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

ΑΥΛΑΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών παρουσιάζει σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στον ίδιο χώρο, μια μουσική διαδρομή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναζητώντας τις κοινές ρίζες, τις επιρροές και τους πολιτισμικούς διαλόγους που διαμόρφωσαν τον ηχητικό κόσμο της περιοχής.

Μέσα από σκοπούς, τραγούδια και οργανικές συνθέσεις από τα νησιά του Αιγαίου, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου, η συναυλία θα φωτίσει διαδρομές ανθρώπων, ιδεών και μουσικών παραδόσεων, που ταξίδεψαν ανά τους αιώνες πάνω στα ίδια θαλάσσια περάσματα.

Η Είσοδος είναι δωρεάν.