Η Βάνα Μπάρμπα για την επιστροφή της στη τηλεόραση μετά από 15 χρόνια

Μεγάλο come back από την Βάνα Μπάρμπα, στην μικρή οθόνη καθώς μετά από 15 χρόνια απουσίας, θα συμμετάσχει στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, «Μπλε Ώρες».

Η αγαπημένη ηθοποιός, με αφορμή τη νέα σειρά, μίλησε σήμερα (21.06.2026) για την τηλεόραση, τον ρόλο της, την κόπωση που προκαλούν τα γυρίσματα αλλά και για την κόρη της.

«Μου έλειπε το γύρισμα για μια σειρά στην τηλεόραση. Μου έλειψαν τα φώτα, μου έλειπε η κόπωση των σκηνών, η αγωνία, το γέλιο των κοριτσιών και των νέων παιδιών. Όλα μου έλειπαν και νομίζω ότι όλη αυτή η αποχή τόσων χρόνων, 15 χρόνων, μου δίνει αυτή την αγάπη και την ενέργεια. Σαν να κάνω ένα καινούργιο ξεκίνημα», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα, στην εκπομπή «Weekend Live».

Για τον ρόλο της, ανέφερε πως θα υποδυθεί μία γυναίκα που μεγαλώνει την ανιψιά της, μιας και η αδελφή της έφυγε από τη ζωή.

«Στη σειρά είμαι η Ελένη. Ελεύθερη, δεν έτυχε να κάνει παιδιά γιατί πέθανε η αδελφή της από καρκίνο νωρίς και έχει μια ανιψιά. Τη μεγάλωσε η ίδια και είναι σαν κόρη της», περιέγραψε.

Η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε και στην οικογένειά της, μιλώντας για την κόρη της και τις ανιψιές της.

«Στην πραγματική μου ζωή, πέρα από την κόρη μου που είναι η ζωή μου όλη, έχω μεγάλη αδυναμία στις ανιψιές μου. Είναι τα παιδιά της αδελφής μου που είχε χαθεί, όντως, οπότε η ταύτιση αυτή με τις ανιψιές μου… δεν τις βλέπω συχνά, γιατί έχουν και αυτές τις ζωές τους πια, αλλά πάντα είναι μια απίστευτη αδυναμία και ένας καημός», κατέληξε.