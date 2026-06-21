Η Hλιάνα Παπαγεωργίου ανέβασε υλικό από τα παρασκήνια του GNTM

Σε ρυθμούς GNTM, «χορεύει» και αυτή τη σεζόν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. To γνωστό Πατριν.ο μοντέλο ανέβασε το Σάββατο (20.06.2026) φωτογραφίες στα social media, από τα backstage του διαγωνισμού, δίνοντας μία «γεύση» στο κοινό για τα όσα θα δουν φέτος.

Στις φωτογραφίες φαίνονται οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Μπέττυ Μαγγίρα, σε χαρούμενη διάθεση, να χαμογελούν φορώντας περούκες. Να σημειωθεί πως η Μπέττυ Μαγγίρα είναι η νέα προσθήκη στην κριτική επιτροπή του φετινού GNTM.

«Wig day» έγραψε το γνωστό μοντέλο στη λεζάντα για να συνοδεύσει τις φωτογραφίες από τα καμαρίνια.

Τα νέα επεισόδια του διαγωνισμού μοντέλων αναμένεται να προβληθούν τον Σεπτέμβριο.