Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της συζύγου του, Ελένης Ράντου, πάνω στη σκηνή για τα 76α γενέθλιά του

Τα 76 χρόνια ζωής γιορτάζει σήμερα (21/6/2026) ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακωνσταντίνου και χιλιάδες θαυμαστές του, όπως και η σύζυγός του Ελένη Ράντου, διασκέδασαν χθες μαζί του στο Θέατρο Βράχων και «ταξίδεψαν» με τα τραγούδια του.

Η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία μιας και από τις 12 και μετά ήταν και τα γενέθλια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με τη σύζυγό του Ελένη Ράντου να του κάνει μία πανέμορφη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, την ώρα που ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευε το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας μια τούρτα γενεθλίων, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τον καλλιτέχνη και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Το κοινό ενθουσιάστηκε και συμμετείχε στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό του χειροκρότημα και μετατρέποντας τη συναυλία σε πάρτι γενεθλίων.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε σχετικό βίντεο από την έκπληξη στον λογαριασμό της στο facebook και έγραψε, «Χρόνια σου Πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική να σε χαιρόμαστε κι εμείς». Η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι παντρεμένοι από το 1994 και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 30χρονη σήμερα Νικολέττα.