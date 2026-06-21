Ποια είναι η γυναίκα που πάτησε και σκότωσε τη Σίσσυ στη Γαστούνη; Θέμα χρόνου η σύλληψή της

Η επικήρυξη των 3.000 ευρώ από την ΠΦΠΟ και το βίντεο που εξόργισε την Ελλάδα
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Γαστούνη, όπου οδηγός Ι.Χ. καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του.
Το βίντεο, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ, δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Όπως επισημάνθηκε στο ΕΡΤnews πρόκειται για δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, όπου υπήρχε η δυνατότητα αποφυγής του περιστατικού.
Το σκυλάκι, σύμφωνα με τους κάτοικους, ζούσε στη γειτονιά πολλά χρόνια. Η Σίσσυ ήταν ένα ήσυχο σκυλί που δεν ενόχλησε ποτέ. Αντιθέτως είχε κερδίσει την αγάπη των κατοίκων οι οποίοι το φρόντιζαν και το τάιζαν όσα χρόνια ζούσε στη γειτονιά τους.
Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.
Όπως ανέφερε, η Ομοσπονδία έχει ήδη κινηθεί νομικά και προσφέρει αμοιβή 3.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη κινητοποίηση πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο, παρέχοντας στοιχεία στις αρχές.
Από την πλευρά της αστυνομίας, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης, σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης, με τις αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από τη διαδρομή του οχήματος. Όπως εκτίμησε, ο εντοπισμός του οδηγού είναι «θέμα χρόνου», παρά το γεγονός ότι οι πινακίδες δεν είναι ευδιάκριτες στο επίμαχο βίντεο.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης. Ο δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για κακουργηματική πράξη, επισημαίνοντας πως το υλικό «δείχνει σκόπιμη ενέργεια». Τόνισε ότι η βία κατά ζώων συνδέεται επιστημονικά με ευρύτερα πρότυπα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, κάνοντας λόγο για «προπαίδεια βίας» που μπορεί να επεκταθεί και σε ανθρώπους.
Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση επικήρυξης, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια των αρχών, χωρίς «ιδιωτικοποίηση» της διαδικασίας, καθώς τα ψηφιακά ίχνη και το διαθέσιμο υλικό επαρκούν για την ταυτοποίηση του δράστη.
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι η θανάτωση ζώου αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη, καθώς και διοικητικό πρόστιμο από 30.000 έως 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οδηγός ενδέχεται να είναι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
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