Ποια είναι η γυναίκα που πάτησε και σκότωσε τη Σίσσυ στη Γαστούνη; Θέμα χρόνου η σύλληψή της

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Γαστούνη, όπου οδηγός Ι.Χ. καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλάκι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του.

Το βίντεο, που έχει ήδη προκαλέσει σοκ, δείχνει το όχημα να προσεγγίζει το ζώο, να επιβραδύνει και στη συνέχεια να περνά από πάνω του, συνεχίζοντας την πορεία του. Όπως επισημάνθηκε στο ΕΡΤnews πρόκειται για δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, όπου υπήρχε η δυνατότητα αποφυγής του περιστατικού.

Το σκυλάκι, σύμφωνα με τους κάτοικους, ζούσε στη γειτονιά πολλά χρόνια. Η Σίσσυ ήταν ένα ήσυχο σκυλί που δεν ενόχλησε ποτέ. Αντιθέτως είχε κερδίσει την αγάπη των κατοίκων οι οποίοι το φρόντιζαν και το τάιζαν όσα χρόνια ζούσε στη γειτονιά τους.

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, Χριστίνα Νομικού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», τονίζοντας ότι ο οδηγός «αντιλήφθηκε απολύτως τι συνέβη», καθώς πέρασαν και οι δύο ρόδες πάνω από το ζώο, χωρίς να υπάρξει καμία αντίδραση ή προσπάθεια παροχής βοήθειας.