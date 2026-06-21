Θαμμένη στο χωράφι του- Έτσι βρέθηκε η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης, καθώς ο 43χρονος που τελούσε υπό κράτηση και αντιμετωπιζόταν ως βασικός ύποπτος, ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση και υπέδειξε στις αρχές το σημείο ταφής της γυναίκας.

Οι αστυνομικές αρχές μετέβησαν σε αγροτεμάχιο περίπου πέντε χιλιόμετρα από την οικία που μίσθωνε ο 43χρονος, όπου εντόπισαν σορό σε φρεσκοσκαμμένο σημείο.

Το αγροτεμάχιο και τα ευρήματα

Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος φέρεται να είχε αποκτήσει πριν από περίπου έξι χρόνια. Στο χώρο είχε φυτέψει ελιές και άλλα δέντρα, ενώ πρόσφατα είχε τοποθετήσει κοντέινερ που χρησιμοποιούσε ως αποθήκη. Ο 43χρονος επισκεπτόταν καθημερινά το σημείο και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία ως οικοδόμος και τεχνίτης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί στις αρχές το γεγονός ότι η ταφή έγινε σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο, που γειτνιάζει με κατοικίες, καλλιέργειες και άλλες ιδιοκτησίες, καθιστώντας την επιλογή του σημείου αινιγματική.

Η διαδικασία και οι αντιδράσεις

Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Στο σημείο παραβρέθηκε και ο αδελφός της 45χρονης, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σορού. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αστυνομικοί αποχώρησαν σφραγίζοντας εκ νέου την ιδιοκτησία.

Η αποκάλυψη ότι η σορός εντοπίστηκε θαμμένη εντός της φερόμενης ιδιοκτησίας του 43χρονου έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους να δηλώνουν αδυναμία να πιστέψουν την εμπλοκή του ατόμου που γνώριζαν.

Η δικαστική φάση

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στη δικαστική της φάση, με τις διωκτικές αρχές να αναμένεται να ασκήσουν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παράλληλα, διερευνώνται τα κίνητρα του εγκλήματος, οι ακριβείς συνθήκες θανάτου, το ενδεχόμενο παραπλάνησης των αρχών κατά τη διάρκεια των ερευνών, καθώς και άλλες πτυχές που αφορούν το παρελθόν του κατηγορούμενου.