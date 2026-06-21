Πάτρα- Καραμανδάνειο: Ενδείξεις κακοποίησης σε βρέφος 7 μηνών, με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι

Σοβαρή ανησυχία έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών η εισαγωγή 7 μηνών παιδιού Ρομά, το οποίο εισήχθει το Σάββατο με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Τι λένε ιατρικές πηγές

Σύμφωνα, με όσα αναφέρουν στο thebest.gr, ιατρικές πηγές του νοσοκομείου, ο συνδυασμός και η φύση των τραυματισμών εγείρουν σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης του ανηλίκου. Τα τραύματα που φέρει το παιδί κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ως μη συμβατά με τυχαίο ατύχημα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρχών.

Η κινητοποίηση των αρχών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση για να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψαν οι τραυματισμοί, ενώ η υπόθεση αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα.