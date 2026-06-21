Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 80χρονος από φωτιά στην οικία του

Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάνω από την οδό Αγίου Δημητρίου, καθώς ένας 80χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκοιτος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος.

Οι φλόγες και οι πυκνοί καπνοί κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς το διαμέρισμα, ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ενοίκων.