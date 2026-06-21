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Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι: Σύγκρουση Ι.Χ. με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι: Σύγκρουση Ι...

Τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του ασθενοφόρου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λουτράκι, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στην οδό Ευαγγελιστρίας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πιο σοβαρά ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ο συνοδηγός του υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Τα άτομα που επέβαιναν στο Ι.Χ. φέρουν επίσης ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο κοντινότερο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

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#tags Λουτράκι Τροχαίο ατύχημα ΕΚΑΒ
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