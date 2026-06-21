Υπόθεση Μουρτζούκου: «Απολάμβανε να σκοτώνει, χωρίς καμία ενοχή»- Τι λέει η εισαγγελική πρόταση;

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο παραπέμπεται η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, η οποία κάνει λόγο για πλήρη συνείδηση των πράξεών της και σκιαγραφεί ένα ιδιαίτερα σκοτεινό ψυχολογικό προφίλ, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «απολάμβανε να σκοτώνει τα θύματά της χωρίς καμία ενοχή».

Η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την κατηγορούμενη ως άτομο που δεν αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς, επισημαίνοντας ότι αναζητούσε «την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας» κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζεται ότι επέλεγε ευάλωτα θύματα, ενώ αποδίδεται σε αυτήν πλήρης διαύγεια και αντίληψη των πράξεών της.

Κατά την ομολογία της, η 25χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «θόλωνε» τη στιγμή των πράξεων. Ωστόσο, η εισαγγελική πρόταση δεν υιοθετεί τον ισχυρισμό αυτό, αποδίδοντας συνειδητή δράση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η δράση της ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2021 με τη δολοφονία του παιδιού της κουμπάρας της, ενώ ακολούθησαν τα δύο δικά της παιδιά. Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά βίας και σε βάρος του στενού της περιβάλλοντος, καθώς φέρεται να είχε επιτεθεί ακόμη και στη μητέρα της, ενώ σε άλλη περίπτωση επιχείρησε να στραγγαλίσει φίλη της, λόγω ζήλιας.