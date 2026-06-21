Αναστολή λειτουργίας Οδοντωτού: «Καμπανάκι» από το Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO

Την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού - Καλαβρύτων εξέφρασε το Hellenic Geoparks Forum, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού–Βουραϊκού, καθώς και στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Το Ελληνικό Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO υπογραμμίζει ότι ο Οδοντωτός δεν αποτελεί απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά εμβληματικό στοιχείο της ταυτότητας του Γεωπάρκου, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάδειξη της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης

Το Ελληνικό Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού–Καλαβρύτων. Ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας για την αναγνώριση από την UNESCO της ευρύτερης περιοχής Χελμού–Βουραϊκού ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO.

Η αναστολή λειτουργίας του οδοντωτού επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία και την επισκεψιμότητα του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού–Βουραϊκού. Η διακοπή λειτουργίας ενός τόσο σημαντικού μέσου μεταφοράς και εμβληματικού στοιχείου της περιοχής υπονομεύει τις προσπάθειες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, περιορίζει την ήπια πρόσβαση στο φαράγγι του Βουραϊκού και δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Ο Οδοντωτός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του Γεωπάρκου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της γεωλογικής και φυσικής κληρονομιάς και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Η αναστολή λειτουργίας του δημιουργεί σημαντικό κενό στην ταυτότητα της περιοχής.

Το Ελληνικό Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO καλεί τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του και την ασφάλεια των επισκεπτών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Η διατήρηση και λειτουργία βασικών υποδομών που υποστηρίζουν την πρόσβαση, την προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς είναι άμεση επιτακτική ανάγκη.

Καλούμε την πολιτεία να διασφαλίσει με κάθε τρόπο τη λειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός μοναδικού πόρου για την τοπική ανάπτυξη.

Για το Ελληνικό Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO

Οι Συντονιστές

Χαράλαμπος Φασούλας – Ηλίας Βαλιάκος