Αδέσποτα σκορπούν τον τρόμο στο Θεριανό- Επίθεση σε ηλικιωμένη

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι του Θεριανού, καθώς αγέλη εννέα αδέσποτων σκύλων εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτη στους δρόμους της Κοινότητας, προκαλώντας νέο περιστατικό επίθεσης.

Θύμα αυτή τη φορά, γυναίκα που τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έβγαινε από το σπίτι της, όπως γράφει η εφημερίδα "Γνώμη".

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης, όταν η γυναίκα βγήκε από το σπίτι της με τα σκουπίδια στο χέρι και αδέσποτος σκύλος τής επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας!

«Πήγα να πετάξω τα σκουπίδια στον κάδο απορριμμάτων κι ένα από τα αδέσποτα σκυλιά, που έχουν κατακλύσει το χωριό μας, έπεσε πάνω μου και με τραυμάτισε στο χέρι. Θα με κατασπάραζε, εάν δεν φώναζα και δεν καλούσα σε βοήθεια…», είπε η ίδια, περιγράφοντας το σκηνικό που σημειώθηκε.

«Πέρυσι, επιτέθηκαν στον σύζυγό μου και σ’ ένα 6χρονο κοριτσάκι. Πλέον, φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας, γιατί έχουν μαζευτεί εννέα αδέσποτα, τα οποία είναι επιθετικά σε βάρος των πεζών. Αγωνιούμε κυρίως για τα παιδιά, που παίζουν στους δρόμους, αλλά και για τους συγχωριανούς μας, που αισθάνονται απροστάτευτοι…», πρόσθεσε η παθούσα.

Μια άλλη κάτοικος της περιοχής ανέφερε πως το πρόβλημα, που αντιμετωπίζει η Κοινότητα, είναι έντονο και γι’ αυτό τόσο ο Πρόεδρος όσο και μεμονωμένοι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί στο Δήμο Πατρέων, προκειμένου να επέμβει και να δώσει λύση στο πρόβλημα.

«Έχουμε στείλει έγγραφο στο Δήμο Πατρέων κι έχουμε κάνει αίτηση, για ν’ απομακρυνθούν τα αδέσποτα, πριν γίνει το τελευταίο περιστατικό της περασμένης Τετάρτης. Δυστυχώς, όμως, ο Δήμος αδιαφορεί… Από τις 12 Νοεμβρίου του 2025, μας είχαν πει ότι θα έρθουν να καταγράψουν το πρόβλημα και να προβούν στις αναγκαίες στειρώσεις. Έχουν περάσει τόσοι μήνες, αλλά δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση», επισημαίνει.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, αλλά και κάτοικοι, μετά το τελευταίο περιστατικό, επανήλθαν και ζήτησαν να ληφθούν μέτρα, για την προστασία των πολιτών.

«Καλούμε έστω και τώρα τον Δήμο, την Αστυνομία και όλους τους αρμόδιους να παρέμβουν. Η κατάσταση είναι τραγική. Τα παιδιά φοβούνται να παίξουν στους δρόμους και αρκετοί ηλικιωμένοι δεν μπορούν ούτε στην Εκκλησία να πάνε πεζή ή αναγκάζονται να κρατούν ξύλα στα χέρια, για να προστατευτούν. Εμείς είμαστε φιλόζωοι, έχουμε σκυλιά στην ιδιοκτησία μας, όμως τα εν λόγω αδέσποτα είναι επιθετικά. Γι’ αυτό λέμε πως η κατάσταση είναι τραγική και δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο», καταλήγουν οι κάτοικοι της περιοχής.