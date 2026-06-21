Πάτρα: Τριάντα ημέρες φυλάκιση για διατάραξη κοινής ησυχίας

Τον «έπιασε» η Άμεση Δράση
Άνδρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, έπειτα από έλεγχο που αποκάλυψε εκκρεμή καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.
Συγκεκριμένα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε καταδικάσει τον συλληφθέντα σε ποινή φυλάκισης τριάντα ημερών για διατάραξη κοινής ησυχίας, απόφαση την οποία ο ίδιος δεν είχε εκτίσει.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριάντα ημερών για διατάραξη κοινής ησυχίας.
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